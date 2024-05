Clara Tauson er på vippen til at få en plads ved OL, men hun har ikke selv sat sig ind i de præcise regler.

Som de fleste andre idrætsudøvere vil Clara Tauson meget gerne deltage ved sommerens OL i Paris, men den bedst rangerede danske tenniskvinde har opgivet at forstå reglerne for at kvalificere sig.

Det fortæller hun med et grin forud for French Open på Roland Garros-anlægget, der også lægger baner til OL-turneringen.

- Det vil selvfølgelig være mega fedt at være med, men som jeg har sagt nogle gange, så holder jeg ikke styr på reglerne og vidste ikke engang, at French Open er min sidste chance (for at hente point før pladserne uddeles, red.).

- Så vi må se, hvad der sker, jeg lægger ikke noget pres på sig selv, siger Clara Tauson.

Hun har spillet de kampe for landsholdet, der skal til for at komme i betragtning til OL.

Nu handler det om at ligge blandt de 65-70 bedste på verdensranglisten for at få en OL-billet.

Det er svært at sige præcis, hvilken placering der kræves, da det afhænger af, hvor mange spillere fra de enkelte lande, der ligger placeret på listens øverste del.

Tauson er godt inde i billedet som verdens nummer 71, og den placering kan måske vise sig at være tilstrækkelig, når billetterne skal uddeles efter French Open.

Situationen er dog den, at Tauson nåede tredje runde i French Open sidste år og derfor mister point, hvis hun i denne udgave ikke når ligeså langt.

Hun skal i første runde søndag møde tyskeren Tatjana Maria, der er nummer 64 i verden, og vinder hun den, skal hun i anden runde formentlig møde verdens nummer ti, Jelena Ostapenko.

Med sine 21 år får Tauson formentlig flere chancer for at nå OL, hvis det ikke skulle lykkes i 2024.

- Jeg elsker at spille for Danmark og for mig selv og alle, der følger med, så OL er kæmpe stort for alle atleter.

- Det er selvfølgelig en stor ting for én som mig, der går rigtigt meget op i sport og andre sportsmennesker. Så det vil være mega fedt at være med, se det de andre laver og bare gå rundt i OL-byen, lyder det fra Tauson.

Også Caroline Wozniacki håber at komme med til OL. Hendes placering er ikke god nok til en billet, så hun skal håbe på at blive tildelt et af de to wildcards, der gives til tidligere grand slam-vindere.

