Clara Tauson er på en særlig liste.

Tenns-kometen, der netop er fyldt 20 år, havde et stort år foran sig ved sidste årsskifte, men 2022 blev ikke hendes.

Efter en lang skadesperiode har hun dog fundet de helt rigtige takter og er klar til at starte 2023 med turbo på.

Det vurderer WTA-organisationen selv på en liste over de spillere, som de forventer at se i store comebacks i år.

Året gik ikke, som Tauson havde håbet, men nu kan det vende. Foto: Mary Altaffer Vis mere Året gik ikke, som Tauson havde håbet, men nu kan det vende. Foto: Mary Altaffer

»Da 2022 begyndte var Clara Tausons stjerne en af dem, der funklede mest klart på touren. Den dengang 19-årige havde haft en formidabel åbningssæson i 2021 og havde vundet to WTA-titler, hvilket havde katapulteret hende op i top-50.. Hun satte streg under det ved Australian Open, hvor hun fik sin første top 10-sejr over Anett Kontaveit og nåede helt op til nummer 33 i verden,« skriver WTA.

Herefter kom den mørke periode, hvor hun var for medtaget til at finde sit spil.

Det medførste afbud til French Open og et tidligt exit i første runde ved Wimbledon.

Klogeligt gik Tauson ned i turneringsniveau og fandt formen.

»Den sidste måned har det givet pote,« skriver WTA, der noterer sig, at danskeren er kravlet tilbage som nummer 96.

»Det tegner godt for en genopblusning.«

På listen er også Marketa Vondrousova, Nadia Podoroska, Eugenie Bouchard og Karolina Muchova - alle har haft skadesproblemer i 2022.