Clara Tauson og Lars Christensen er begge indstillede på at fortsætte samarbejdet ud over denne sæson.

Først var Lars Christensen træner for Holger Rune. Så var han det i samarbejde med franske Patrick Mouratoglou.

Senere fik Christensen igen ansvaret alene, da Runes samarbejde med Mouratoglou stoppede, og ikke længe efter var konstellationen Rune/Christensen igen fortid.

Det har været en omskiftelig tid for Lars Christensen, der i slutningen af sidste år indledte et fast samarbejde med Clara Tauson, og nu nyder han, at der er ro på bagsmækken, og at bevågenheden er mindre.

- Der er nogenlunde ro omkring det, vi laver. Det er ikke voldsomt meget mediebevågenhed, og det er fint nok. Jeg kan godt lide at arbejde stille og roligt, uden at der skal skrives om hver eneste lille prut, man slår, siger Lars Christensen.

Han medgiver dog, at han gerne ser Tauson nå et luftlag på verdensranglisten, der automatisk medfører større bevågenhed.

- Det er da klart, selvfølgelig vil vi det. Begynder Clara at lave store resultater, så kommer der en masse mediebevågenhed, og det kender hun lidt til, da hun tidligere har været oppe at snuse til noget højere.

Som 19-årig i starten af 2022 var Tauson oppe som nummer 33 i verden. Hun var siden nede at vende som nummer 128 og ligger aktuelt placeret på 72.-pladsen.

- Nu er hun blevet lidt ældre og har en anden ro, og jeg føler, at hun er meget god til at håndtere de ting, der foregår rundt om tennis.

- Hun er blevet mere moden, end da hun slog igennem første gang. Hun tager mere ansvar selv og snakker selv med pressen, lyder det fra Lars Christensen.

Det faste samarbejde har nu kørt i et halvt år. Aftalen løber i første omgang for hele 2024-sæsonen, og om den skal forlænges, snakker Christensen og Tauson først om sidst på året.

- Det har vi ikke diskuteret. Vi har snakket om, hvad der skal løftes, og så må vi se, om vi når til det ønskede sted, og så tager vi snakken sidst på året.

- Hvis det skulle det give mening, skulle vi minimum arbejde sammen i et år for at rykke nogle ting for at se, om resultaterne kom. Det var også en sikkerhed for Clara, så hun vidste, at hun kan regne med mig i et fuldt år.

Tauson er dog åben over for en forlængelse.

- Det håber jeg da. Jeg kan ikke forudsige fremtiden, men som det går nu, håber jeg, at det bliver endnu længere, siger Clara Tauson.

- Jeg synes, at vi arbejder hårdt og målrettet. Det fungerer godt, og vi fungerer godt sammen både på og uden for banen.

Tauson skal onsdag spille sin anden kamp i dette års French Open. Modstanderen er den niendeseedede lette, Jelena Ostapenko.

Kampen er onsdagens anden på bane 7 med forventet kampstart tidligst klokken 13.30.

