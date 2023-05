Clara Tauson ved næsten ikke, hvor hun skal starte.

Men hun forsøger alligevel, da hun sætter sig i stolen i presserummet under den ikoniske tennisarena Philippe-Chartrier i Paris.

»Ja, altså … det har været hårdt,« lyder det som det første fra det danske tennistalent.

Hun har netop kvalificeret sig til hovedturneringen ved årets anden grand slam – French Open. Men forud er gået 10 måneder med det, der bedst kan beskrives som lidt af et mareridt.

Clara Tauson med sin træner, Carlos Martinez.

Skader. En økonomi i knæ. Og et gigantisk dyk på verdensranglisten.

Det har primært været det, der har ramt danskeren siden sidste års Wimbledon-turnering.

Og derfor har hun i flere måneder været nødt til at sige på gensyn til WTA-touren for i stedet at spille på ITF-niveau samtidig med, at hun i lang tid ikke har haft råd til at have en træner.

»Jeg har været på ITF-touren før, men jeg vil da hellere spille de her turneringer (grand slams, red.). Nogle gange er man bare nødt til det i de situationer, man kan ende i,« siger Tauson og fortsætter:

Clara Tauson er klar til hovedturneringen ved French Open.

»Selvfølgelig er der nogle tanker, der ryger igennem ens hoved, når man ikke tjener nogle penge. Der ryger bare penge ud … det er bare et sort hul. Men det kan jeg ikke gøre noget ved. Det må de folk bag mig tage sig af.«

Den skrantende økonomi skyldtes dog hovedsageligt, at den unge tenniskomet har været hårdt plaget af skader – og derfor ikke har kunnet tjene penge ved at deltage i turneringer.

Og det har da også været en ekstremt hård periode at stå i, erkender hun:

»Det er frustrerende ikke at kunne gøre det, man elsker. At kunne konkurrere. Jeg føler jo, at jeg hører til på grand slam-niveau. Og jo, det har været svært, men jeg arbejder hårdt for det hver dag.«



På trods af de mange måneders usikkerhed har Clara Tauson dog på intet tidspunkt tænkt på at give op.

På ingen måde, faktisk.

»Jeg har ikke stillet spørgsmålstegn ved, hvad jeg skal bruge mit liv på. Det ved jeg jo godt,« fortæller hun videre

Fredagens forløsende sejr – og dermed en billet til det berømte grusunderlag i Paris – gør da også, at den unge dansker nu tror på, at flere måneders mareridt endelig er slut.

»Jeg mangler stadig noget, men det skal nok komme. Lige nu er det bare rart at være inde i et godt flow. Der altid små ting, der driller, men jeg har ikke nogle problemer. Det er dejligt at kunne spille i tre timer uden at være ramt fysisk,« afslutter hun.

Clara Tauson skal for første gang i år i aktion ved en grand slam, når hun søndag eftermiddag møder hviderusseren Aliaksandra Sasnovich i første runde.

Den kamp kan du i øvrigt følge live her på bt.dk.