17-årige Clara Tauson er kåret som Årets Tennisspiller i 2019, oplyser Dansk Tennis Forbund mandag.

Clara Tauson var oppe imod blandt andre Caroline Wozniacki i kåringen som Årets Tennisspiller i 2019.

Og det blev 17-årige Tauson, som modtog prisen, oplyser Dansk Tennis Forbund mandag i en pressemeddelelse.

Wozniacki har tidligere modtaget prisen hele 11 gange, mens det var første gang, at Tauson fik tildelt den.

Også Frederik Løchte Nielsen samt Mikael Torpegaard var nominerede.

Det var en jury af sportsjournalister, som valgte Tauson blandt de fire nominerede, der var indstillet af Dansk Tennis Forbund.

- Det er en ære at blive kåret som årets danske tennisspiller foran så store internationale navne som Caroline, Frederik og ikke mindst Mikael.

- I 2020 handler det om for mig at blive en mere komplet og bedre tennisspiller, så hård træning og udvikling er fokusområder for mig i år, siger Tauson i pressemeddelelsen.

Tauson vandt tre mindre turneringer i starten af 2019, og det banede vejen for hendes debut i WTA-sammenhæng i Lugano.

Hun hoppede et godt stykke op på verdensranglisten i 2019. Ved udgangen af 2018 lå Tauson nummer 863. Det blev ændret til en placering som nummer 267 i slutningen af 2019.

Henrik Thorsøe Pedersen, formand for Dansk Tennis Forbund, roser Tausons præstationer.

- Clara har imponeret mig med sin store modenhed i en alder af blot 17 år. Hun har leveret fornemme bedrifter i 2019 i sit seniorgennembrud og er en fuld fortjent vinder af Årets Tennisspiller.

- Vi er utroligt glade for, hvordan hun repræsenterer dansk tennis på og uden for banen, siger formanden.

/ritzau/