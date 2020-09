Teenageren Clara Tauson viser udmærket tennisform for tiden og er klar til semifinalen ved en ITF-turnering.

Det kører for Clara Tauson, som fredag vandt sin tredje kamp i træk i en ITF-turnering i Portugal og er dermed klar til semifinalen.

Fredag vandt den 17-årige tennisspiller 6-3, 6-3 over briten Maia Lumsden, der er nummer 367 i verden.

Clara Tauson var favorit til at vinde, og det levede hun op til med en overbevisende sejr i to sæt.

Tidligere i turneringen har Clara Tauson slået indiske Riya Bhatia, nummer 346 i verden, samt belgieren Magali Kempen, nummer 429 i verden.

I begge kampe vandt Clara Tauson ligeledes i to sæt. Ingen af de tre første modstandere har været i stand til at tage mere end tre partier i et enkelt sæt mod Clara Tauson.

ITF-turneringen rangerer som det tredjehøjeste niveau i tennis. Der spilles på hardcourt i byen Figueira Da Foz.

I semifinalen skal Clara Tauson møde den femteseedede spanier, Georgina Garcia-Perez, der er nummer 283 i verden. Det bliver på papiret hendes hidtil vanskeligste opgave.

Clara Tauson, der er nummer 208 i verden, er topseedet i turneringen.

/ritzau/