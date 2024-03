Clara Tauson var ved at lave et stort comeback i andet sæt, men tabte skuffende i kvalifikationsfinale.

Den danske tennisspiller Clara Tauson formåede ikke at spille sig ind i hovedturneringen i den prestigefyldte Indian Wells-turnering.

Sent tirsdag aften dansk tid tabte hun sin kvalifikationsfinale til amerikaneren Hailey Baptiste med cifrene 6-7, 6-7.

Tauson, der er nummer 93 i verden, var ellers af bookmakerne regnet som pæn favorit mod nummer 105, men det endte i et skuffende nederlag.

Den 21-årige dansker var bagud med 1-5 i andet sæt, men kom foran 6-5, inden hun alligevel tabte sættet og dermed kampen.

Tre gange i første sæt brød Tauson, men ingen af gangene formåede hun at følge op med sejr i sit eget serveparti efterfølgende.

Da hun brød til 5-4, kunne hun endda serve sættet hjem, men det glippede trods foran med 30-15.

I stedet måtte sættet afgøres i tiebreak, hvor amerikaneren var stærkest og vandt med hele 7-2 efter at have vundet de sidste seks bolde.

Baptiste tog momentum med ind i andet sæt, hvor Tauson derimod virkede modløs.

I den periode tabte Tauson på et tidspunkt 19 ud af 20 bolde. Blandt andet 12 bolde i træk i egen serv.

Danskeren blev brudt rent til 0-1 og 0-3 og greb ikke chancerne, hun havde for at reducere med et brud til 1-3.

Tauson kom bagud med 1-5, før hun pludselig fik gang i sine slag igen. Hun vandt fem partier i træk og havde endda en åbning til at bryde til 7-5.

Men i stedet endte det igen i tiebreak, hvor danskeren igen faldt sammen.

Danmark er dog sikret deltagelse i kvindernes hovedturnering, da Caroline Wozniacki deltager på et wildcard.

Wozniacki skal i første runde møde kineseren Zhu Lin, der er nummer 62 i verden. Kampen spilles onsdag eller torsdag.

I herresingle træder Holger Rune først ind i anden runde, da han som syvendeseedet er oversidder i første runde.

Rune skal i sin åbningskamp møde vinderen af kampen mellem den spanske superstjerne Rafael Nadal og den canadiske servekanon Milos Raonic.

Indian Wells-turneringen, der regnes blandt de største events ud over de fire grand slam-turneringer, afvikles frem til den 17. marts.

/ritzau/