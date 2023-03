Lyt til artiklen

Japanske Mai Hontama formåede at slide Clara Tauson op i finalen.

Hurtigløberen Hontama sørgede nemlig søndag eftermiddag for at holde Clara Tauson fra fadet i finalen i ITF-turneringen i Slovenien.

Mai Hontama, der er nummer 213 i verden, knoklede solen sort, skabte enorme frustrationer for det danske tennistalent og vandt 6-4, 3-6, 6-4.

Japaneren spillede tålmodigt og returnerede stort set alt, hvad Tauson sendte hendes vej. Og selv om danskeren kortvarigt i andet sæt spillede på højt niveau, så fandt hun aldrig den nødvendige stabilitet.

Turneringen i Maribor er en såkaldt ITF 40-turnering, hvor der er 40.000 dollar i præmiepuljen. Den er ikke en del af WTA Tour.

Clara Tauson forsøger for tiden at finde det niveau, der tidligere har bragt hende op som nummer 33 i verden.

Det gør hun i de små turneringer, fordi hun på grund af sin nuværende placering som nummer 139 ikke automatisk deltager i de store turneringer.

Niveauet er da heller ikke til det i øjeblikket. Første sæt i søndagens finale var præget af ustabilitet hos både Tauson og hendes japanske modstander.

Begge spillere havde i sættets anden halvdel mere end svært ved at holde serv. Derfor blev det et kapløb om, hvem der først lykkedes med det, og det gjorde japaneren.

Det danske tennistalent så ud til at kæmpe lidt med fysikken undervejs i opgøret. Allerede ved stillingen 1-2 måtte hun have behandling, og det fik hun også efter sættet.

I andet sæt blev Tauson brudt allerede i sit andet serveparti, og så begyndte frustrationerne at vise sig hos danskeren, der tabte flere bolde i træk. Hun var blandt andet stiktosset, da en bold fra japaneren ikke blev dømt ude.

Det lykkedes dog Tauson at overkomme de mentale forstyrrelser, og pludselig løftede hun sig op på et nyt niveau. Efter lidt problemer i det afgørende parti var der bingo, og så brød danskeren ud i et forløst skrig.

Men igen i det tredje og afgørende parti gik det galt for Clara Tauson.

Efter et maratonparti blev danskeren brudt, første gang hun havde serveretten, og derefter var der ikke så meget tvivl om, at sejren ville lande på japanske hænder.