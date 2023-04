Lyt til artiklen

Kan man både spille i Zaragoza og Antalya samme dag?

Svaret er umiddelbart nej, men ikke desto mindre står Clara Tauson opført til at skulle gå i krig med to forskellige opgaver i to forskellige lande.

Hun er på listen til ITF-turneringen i det nordspanske, men er samtidig udtaget til at forsvare de rød-hvide farver ved Billie Jean King Cup i Tyrkiet.

Begge turneringer starter 10. april.

Clara Tauson har været helt oppe som nummer 33 på verdensranglisten. Foto: Mary Altaffer

Hos Dansk Tennis Forbund er man overbevist om, at Tauson stiller op hos dem.

»Clara har ikke meldt afbud til Billie Jean King Cup, så vi regner med, at hun deltager,« oplyser forbundet til B.T.

Så er der formentlig nogle spaniere, der bliver skuffede.

B.T. har prøvet at indhente svar fra Tauson-lejren, men det har ikke været muligt. Også Tennisavisen har forsøgt at få klarhed over Tausons planer uden held.

Turneringsdirektøren i Zaragoza, Alfredo Morfioli Callejas, oplyser til B.T., at de lige nu indhenter informationer om spillernes rejseplaner og logi-behov, og han vil vende tilbage, når han har hørt fra danskeren.

Det kan koste en bøde ikke at melde fra i tide, men der kan være forklaringer eller formildende omstændigheder, der gør, at det ikke kommer i spil.

Tauson er røget 18 pladser tilbage på den nye verdensragliste, så hun nu er nummer 139. For 13 måneder siden lå hun nummer 33.