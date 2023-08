Der venter Clara Tauson en helt speciel oplevelse tirsdag.

For når den danske tenniskomet tager hul på årets US Open, står hun over for en helt særlig person i første runde.

Den unge dansker skal nemlig møde én af sine gode tennisveninder, når hun går på banen mod Anastasia Potapova.

Det fortæller Clara Tauson på et pressemøde forud for opgøret i New York.

»Vi er gode veninder, så det er altid lidt svært. Hun er rigtig god, så presset er på hende, for hun er seedet,« er danskerens første kommentar, da hun bliver spurgt ind til det kommende møde med barndomsveninden.

»Vi har det godt uden for banen og hænger også ud sammen ved omklædningsrummene. Vi ser hinanden tit. Jeg tror, vi har spillet mod hinanden, siden vi var 12-13 år gamle. Det er altid godt at have et bekendt ansigt omkring. Vi er glade for hinandens selskab,« lyder det videre.

Ifølge danskeren flyder det nemlig ikke altid over med tætte WTA-venskaber, når man er professionel tennisspiller.

»Jeg har måske 8-10 personer, jeg kan snakke rigtig godt med. Man kan ikke sammenligne det med at have veninder derhjemme, selv om man alligevel bruger hinanden meget på WTA-touren,« lyder det fra Tauson, inden hun til sidst slår én ting fast:

»Men vi er jo konkurrenter. Især på tirsdag.«

Clara Tauson og Anastasia Potapova brager tirsdag aften (dansk tid) sammen i første runde.

