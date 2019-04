Clara Tauson tabte i tre sæt til en ukrainsk modstander og må forlade grusturneringen i Wiesbaden.

Det blev kun til en enkelt kamp for tennistalentet Clara Tauson i ITF-turneringen i tyske Wiesbaden.

Den 16-årige dansker tabte i tre sæt til den tre år ældre Katarina Zavatska fra Ukraine, som strøg videre til anden runde med sætcifrene 6-4, 2-6, 6-2.

Kampen varede i godt to timer og var præget af, at spillerne havde svært ved at vinde deres egne servepartier - godt illustreret af et første sæt, som bød på syv gennembrud i ti partier.

Spillerne fulgtes ad til 4-4, hvorefter Tauson for fjerde gang tabte egen serv, og foran 5-4 lykkedes det med stort besvær Zavatska at serve sættet hjem.

Danskeren tog initiativet i andet sæt, hvor hun var langt bedre i sine egne server og "kun" tabte eget serveparti en enkelt gang. Samtidig brød hun ved tre lejligheder Zavatskas serv og tog en sikker sætsejr på 6-2.

Den 19-årige ukrainer rejste sig dog hurtigt og bragte sig foran 3-0 i tredje sæt. Tauson fik reduceret et par gange, men nåede aldrig op og måtte se sig slået 6-2.

Katarina Zavatska, der er seedet seks i turneringen, er nummer 176 på verdensranglisten. Dermed er hun mere end 200 pladser bedre placeret end sin danske modstander.

/ritzau/