Clara Tauson var hårdt ramt for blot få dage siden.

Faktisk så hårdt, at hun måtte afbryde en ellers vigtig kamp for i stedet at løbe ud og kaste op på grund af sygdom.

Under tirsdagens opgør mod Leylah Fernandez i anden runde af WTA 250-turneringen i Cleveland var danskeren nemlig så syg, at hun ikke havde kræfter til at spille.

Den 20-årige tenniskomet var blevet ramt af madforgiftning, fortæller hun på et pressemøde i New York forud for US Open.

»Jeg spillede egentlig en god kamp i første runde, men så fik jeg madforgiftning. Det kan jo ske,« lyder det fra danskeren, der pludselig var nødt til at forlade banen i al hast:

»Jeg kastede op ude på toilettet. Jeg så ikke nogen grund til at fortsætte. Jeg var ikke i nærheden af noget som helst. Jeg var træt.«

Clara Tauson forsikrede dog den fremmødte danske presse om, at hun igen har det godt her et par dage før den ikoniske tennisturnering i den amerikanske storby.

Her er hun i øvrigt for første gang i år direkte kvalificeret til en grand slam på grund af sin top 100-placering på verdensranglisten.

Tauson skal tirsdag møde den russiske spiller Anastasia Potapova i første runde.

