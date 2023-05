Clara Tauson glemmer aldrig fredagens kvalifikationskamp.

Ikke så meget, fordi hun formåede at kvalificere sig til hovedturneringen ved årets French Open, men mere fordi der undervejs i kampen opstod en fuldstændig absurd situation.

En situation, som det danske tennistalent da også havde svært ved at finde ord for efterfølgende.

»Jamen, altså...det har jeg aldrig prøvet før, må jeg indrømme,« grinte Tauson, da hun mødte B.T. og resten af den fremmødte presse efter kampen på Roland Garros-anlægget i Paris.

Clara Tauson under fredagens kamp i Paris. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Clara Tauson under fredagens kamp i Paris. Foto: Bax Lindhardt

Årsagen til den manglende grimasse hos den 20-årige dansker var, at der i første sæt af opgøret mod svenske Mirjam Björklund pludselig var en due, der fløj hen over banen midt i en duel.

Noget, der endte med at få stor betydning på et ekstremt afgørende tidspunkt.

For fuglen distraherede nemlig dommeren så meget, at hun ikke så, om svenskerens forhåndsslag var inde eller ude. Og så blev begge spillere bedt om at spille pointet om.

Et absurd øjeblik, der gjorde svenskeren rasende, fordi hun så ud til at vinde pointet.

»Det var en fuldstændig latterlig situation. Og så endda på et ret vigtigt tidspunkt, men det var til min fordel på det tidspunkt,« lød det videre fra Clara Tauson.

Det danske stortalent endte med at vinde fredagens kamp med cifrene 7-5, 6-7, 6-2.

Efterfølgende var der dog flere episoder, der havde gjort danskeren rasende. Det kan du læse mere om LIGE HER