Den anden dag ville hun ikke snakke om det. Og torsdag var svaret lige så kryptisk.

For efter den danske tenniskomet Clara Tauson blev blæst ud i anden runde ved US Open, var det en slukøret dansker, der mødte pressen.

Her kom hun nemlig ikke med noget klart svar, da hun blev spurgt ind til, hvorvidt hun gerne vil fortsætte med at have Holger Runes mangeårige træner, Lars Christensen, ude på sidelinjen som sin træner i stedet for spanske Carlos Martinez.

»Det ved jeg ikke helt endnu. Nu skal jeg lige have et par dage til at sunde mig. Jeg tager én dag ad gangen. Vi må tage den om et par dage,« lød det korte svar fra Tauson.

Carlos Martinez måtte få dage inden US Open pludselig rejse hjem af private årsager.

Og derfor skyndte danskeren sig at ringe til Lars Christensen for at få hjælp under grand slam-turneringen i New York.

Det danske stortalent har dog været i kontakt med sin spanske træner undervejs i turneringen, fortalte hun videre:

»Carlos skrev til mig efter min sidste kamp. Ligesom så mange andre.«

Clara Tauson tabte torsdag til amerikanske Peyton Stearns efter lidt over en times spil, hvor absolut intet fungerede for hende.

Og derfor endte det hele da også med en kæmpe ydmygelse.

»Det var forfærdeligt. Jeg får ikke noget flow i mine ben overhovedet. Jeg føler, jeg gør mit bedste, men det var bare langt under niveau i dag,« sagde hun og tilføjede:

»Jeg er frustreret over, at jeg ikke har nogen ben i dag. Jeg føler mig som en cykelrytter med dårlige ben. Og så er det svært at komme over bjerget. Jeg havde ikke regnet med, at hun ville komme ud med så godt spil. Jeg håber, det var hendes livs kamp.«

Clara Tauson tabte kampen med cifrene 3-6, 0-6.