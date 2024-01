Nederlaget gjorde ondt, men der var alligevel én ting, som ærgrede hende mere end noget andet.

For tenniskometen Clara Tauson måtte torsdag – som den sidste dansker – vinke farvel til årets Australian Open, da hun tabte til verdensstjernen Victoria Azarenka.

Og efter nederlaget var det faktisk nogle bestemte minutter, som stadig hjemsøgte danskeren, da hun mødte pressen i Melbourne.

Efter andet sæt, som danskeren vandt, gik Azarenka nemlig pludselig i omklædningsrummet i flere minutter.

Foto: Lukas Coch/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Lukas Coch/EPA/Ritzau Scanpix

Alt imens måtte Clara Tauson stå og vente inde på Margaret Court Arena, hvor blæsten havde fået temperaturen til at falde gevaldigt.

Og derfor var det da også noget, som den danske stjerne ærgrede sig ekstremt meget over.

»Hun tager en lang pause. Jeg ved ikke, om jeg når at blive helt kold, mens hun er væk. Jeg tænker dog, det har gjort, at jeg er blevet lidt kold. Det gjorde hun ikke, for hun gik indenfor. Det var smart af hende, men dumt af mig,« forklarede hun.

Clara Tauson formåede ellers at presse den dobbelte grand slam-vinder ved at vinde andet sæt i opgøret.

Men ifølge danskeren var det en masse uprovokerede fejl, som gjorde, hun reelt ikke var tæt på at lave sensationen i sidste ende.

»Jeg får en dårlig start, og hun spiller bedre. Jeg server heller ikke særlig godt, og så taber man. Men det var frustrerende, at jeg ikke var klar på det, hun kom med, for jeg lavede nogle dumme fejl,« afsluttede hun.

Danskeren tabte torsdagens kamp til Victoria Azarenka med cifrene 4-6, 6-3, 6-2.

