Clara Tauson fortæller, at hun så op til Caroline Wozniacki, men at de er meget forskellige personligheder.

Clara Tauson føler sig klar til at dyste mod de bedste tennisspillere i verden.

Det fortæller hun efter sin imponerende sejr i første runde af grand slam-turneringen French Open over den 21.-seedede amerikaner, Jennifer Brady.

- Jeg synes, at jeg er klar til at spille på dette niveau. Men jeg er stadig nødt til at komme op i top-100, og der fortsat lang vej. Men det føles godt at spille mod den slags spillere.

- Vi spillede en fantastisk kamp, måske er det den kamp med højest tenniskvalitet, jeg har spillet i hele mit liv, siger Tauson til turneringens hjemmeside.

Mange sammenligner i disse dage Tauson med Caroline Wozniacki, som var Danmarks bedste kvindelige tennisspiller i mange år.

Tauson er vant til sammenligningerne, men understreger, at de er meget forskellige både som tennisspillere og personligheder.

- Danmark er sådan et lille tennisland, og selvfølgelig var hun min største rollemodel, da jeg voksede op. Hun nåede til tops, og det fik mig til at tro, at jeg også kan klare det.

- Vi bliver ofte sammenlignet, men jeg er min egen person, og hun er sin. Jeg holder bare fokus på mig selv, siger Tauson, der trænede nogle gange med Wozniacki sidste år.

I anden runde ved French Open skal Tauson møde amerikaneren Danielle Collins. Tauson vurderer umiddelbart, at Collins minder lidt om Brady med de hårde grundslag.

- Hun er en "hardhitter" som Jennifer. Men måske er Danielle lidt mere stabil i sit spil.

- Jeg har aldrig spillet mod kvinder som dem før, så jeg kan ikke sige så meget. Danielle er en meget god spiller, siger Tauson.

