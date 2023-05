Hun er tilbage med et brag!

Den danske tenniskomet Clara Tauson stormede søndag ind i anden runde ved French Open efter det, der mest af alt kan betegnes som en ydmygelse af modstanderen.

Men på det efterfølgende pressemøde i Paris var det faktisk noget andet, der fyldte mest hos danskeren.

Efter flere måneders skadeshelvede og et gigantisk fald på verdensranglisten var der nemlig særligt én ting, der betød noget ekstra for den unge tennisspiller.

Clara Tausoen på søndagens pressemøde. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Clara Tausoen på søndagens pressemøde. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg glæder mig til at spille på nogle større baner. Selv bane otte her ved French Open er stort for mig nu, så det er jeg mest glad for. Det er dér, jeg kan spille mit bedste tennis,« lød det fra Tauson.

Det 20-årige stortalent har ikke stået i en grand slam-turnering siden sidste års US Open-nedtur, og derfor har hun de seneste måneder brugt ekstremt meget tid på at tænke over den karriere, hun har kæmpet for hele livet.

»Jeg har været igennem en del, og jeg tror, at alle har en forskellig rejse, de er på. Jeg er så bare på min helt egen,« forklarede hun og tilføjede:

»Jeg er stadig ung og til tider meget utålmodig, men jeg føler mig ikke så ung, som jeg er. Men det er jeg nødt til at sige til mig selv nogle gange.«

Efter søndagens sejr er Clara Tauson klar til anden runde i Paris.

Her venter canadiske Leylah Fernandez.