Clara Tauson var efter sin sejr fredag stolt over at gå videre, selv om hun ikke spillede sit bedste tennis.

Den danske tennisspiller Clara Tauson leverede fredag sit bedste grand slam-resultat i karrieren, da hun i French Opens tredje runde slog amerikanske Sofia Kenin ud i to sæt, 6-2, 7-5.

- Jeg er bare rigtig glad og stolt over min præstation. Det var ikke mit bedste tennis, men jeg synes, at jeg fik vist, at jeg var den bedste tennisspiller, selv om jeg ikke ramte topniveauet, siger Tauson til Eurosport.

Danskeren viste særligt i første sæt glimt af hendes høje topniveau, mens andet sæt bød på flere fejl fra Tausons ketsjer.

- Jeg lukker hende ind i kampen, men jeg synes også, at hun spiller godt. Jeg er bare glad for, at den ikke gik i tre sæt, for det kunne den sagtens have gjort, lyder det fra Tauson til Eurosport.

I den franske grand slam-turnerings ottendedelsfinale venter den ottendeseedede tuneser Ons Jabeur.

21-årige Tauson har én gang tidligere mødt Jabeur. Det var dog helt tilbage i 2020, hvor tuneseren vandt i to sæt.

- Hun har en masse fans, og jeg kan vist godt kalde mig selv underdog til den kamp, men jeg vil gerne tage udfordringen op, og jeg er klar til det, siger Tauson til Eurosport.

- Jeg føler, at jeg har spillet til at drille hende. Så må vi se, hvor langt det rækker, men selvfølgelig er hun favorit.

