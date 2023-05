»Nej, nej, nej! Du er nødt til at stoppe med det dér …«

Clara Tauson var ildrød i hovedet af raseri flere gange, da hun fredag kvalificerede sig til hovedturneringen ved French Open.

For undervejs i den afgørende kvalifikationskamp mod svenske Mirjam Björklund blev den 20-årige dansker nemlig afbrudt tre gange af den ene linjedommer, der mente, hun havde overtrådt baglinjen i sin serv.

Noget, der gjorde det danske stortalent stiktosset.

Clara Tauson under fredagens kamp. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Clara Tauson under fredagens kamp. Foto: Bax Lindhardt

Og efter kampen var hun da også stadig totalt uforstående over for linjedommerens beslutning.

»Han dømmer en fodfejl på mig tre gange på tre gode server. Jeg har måske oplevet at få dømt det to gange i hele mit liv. Og det var den samme person tre gange. Nede i den anden ende var der ingen problemer,« lød det fra Tauson på B.T.s spørgsmål om de tre episoder i kampen.

»Jeg kan jo se på mit skomærke i gruset, at jeg ikke rammer linjen. Så for mig var det latterligt, men det kan jeg ikke gøre noget ved,« lød det videre.

På trods af de tre raseriudbrud undervejs var Clara Tauson dog jublende lykkelig over sin kvalifikation til det fine selskab på det berømte grus i Paris.

»Det er fedt at være tilbage i en grand slam. Det har jeg ikke prøvet siden US Open. Så skal jeg bare håbe på en god lodtrækning,« grinte hun, inden hun dog slog fast, at den sikrede kvalifikation på ingen måde har gjort, at hun allerede nu er tilfreds med turneringen:

»Det er ikke et succeskriterium, at jeg blot har kvalificeret mig, for jeg ved, at jeg hører til her. Hvis jeg får en dårlig lodtrækning, så skal jeg spille virkelig godt.«

Clara Tauson vandt fredagens opgør med cifrene 7-5, 6-7, 6-2.

