Clara Tausons fodboldhjerte bløder.

For tenniskometens favorithold, FC København, bliver nemlig ikke dansk mester i denne sæson.

Og derfor begræder danskeren da også det, som FCK-spillerne selv har kaldt for en katastrofe, siden det tidligere på ugen stod klart, at det ikke bliver til guld i København denne sommer.

Det erkender hun over for den danske i Paris forud for French Open.

Clara Tauson trænede i en FCK-trøje under US Open. Foto: Jakob Kløcker Vis mere Clara Tauson trænede i en FCK-trøje under US Open. Foto: Jakob Kløcker

»Det er lidt tungt…Jeg var i Parken mod FC Midtjylland, og jeg syntes jo, FCK var meget bedre end dem. Men det er bare ligesom i tennis, hvor få fejl kan afgøre alt,« lyder det fra Tauson, inden hun fortsætter:

»Man kan ikke vinde hver gang, selv om det er deres ambition. Så det er bare drønærgerligt. Men de har leveret nogle store præstationer i Champions League, og man skal også huske på, at de har spillet rigtig mange kampe i år.«

I stedet for at spille om guldmedaljer, skal klubben søndag forsøge at sikre sig bronzemedaljerne og dermed en afgørende kamp om at komme til at spille europæisk næste sæson.

Og netop dét, håber tennistalentet inderligt, kommer til at ske.

FCK-spillerne bliver ikke mestre i denne sæson. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere FCK-spillerne bliver ikke mestre i denne sæson. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Men altså...så håber vi på en tredjeplads og en tur i Europa,« afslutter hun.

Clara Tauson kommer nok næppe til at følge FCK i jagten på tredjepladsen søndag eftermiddag.

Her tager hun nemlig hul på French Open, når hun møder tysker Tatjana Maria i første runde.

Du kan følge kampen live på bt.dk.