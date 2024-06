Clara Tauson er meget skuffet over nederlaget til Ons Jabeur, men også glad for sine præstationer i denne uge.

Clara Tauson røg søndag ud af French Open efter et nederlag i to sæt til Ons Jabeur.

6-4, 6-4 vandt tuneseren, og umiddelbart tog den 21-årige dansker nederlaget pænt. Men det var kun på overfladen, erkender hun.

- Jeg tror, jeg var meget mere frustreret indeni, end jeg viste. Jeg er megaskuffet, men jeg taber også til en bedre spiller, og sådan er det, siger Tauson på et pressemøde ifølge B.T.

Clara Tauson kan se frem til et pænt hop på verdensranglisten efter sine præstationer i French Open.

Kampen blev afviklet på Roland Garros-anlæggets næststørste arena, Court Suzanne Lenglen, og den store kulisse påvirkede danskeren, erkender hun.

I skuffelsens stund finder hun dog glæde i at være nået til en fjerde runde i en grand slam-turnering for første gang i karrieren.

- Det er en kæmpestor milepæl for alle tennisspillere at komme ind i den her anden uge og fjerde runde. Jeg er en af de 16 sidste spillere i en Grand-Slam-turnering. Det er jo surrealistisk at tænke på, siger Tauson til TV 2 Sport.

Tauson er aktuelt nummer 72 på verdensranglisten, men kan se frem til at hoppe minimum fem pladser frem efter sine præstationer i French Open.

Holger Rune er fortsat med i French Open og spiller mandag aften sin kamp i fjerde runde, når han ramler ind i tyske Alexander Zverev.

