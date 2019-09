Der venter det 16-årige danske tennistalent Holger Rune en vild uge.

Således har han netop takket ja til et wild card til den Challenger-turnering, der mandag indledes i den tyrkiske storby Istanbul.

Hertil kommer, at han er udtaget til Danmarks landshold, der i Davis Cup-turneringen 13.-14. september møder Tyrkiet i Aarhus.

»Det er en rigtig stor turnering i Istanbul med deltagelse af stærke spillere som Ugo Humbert, Marcel Granollers og Denis Istomin. Realistisk set kan man kun forvente, at han får et par kampe dernede, da han jo allerede i anden runde risikerer at møde en seedet. Så ryger han forholdsvis tidligt ud, vil han sidst på ugen være tilbage i det jyske for at repræsentere Danmark. Men selvfølgelig tror jeg på 100 procent på Holgers chance i Tyrkiet,« siger hans mor og manager, Aneke Rune, til B.T.

Holger Rune jubler efter at have vundet en duel i drengesinglefinalen ved French Open. Foto: Roger Parker Vis mere Holger Rune jubler efter at have vundet en duel i drengesinglefinalen ved French Open. Foto: Roger Parker

I juni vandt Holger Rune juniorernes singlefinale ved French Open. Til gengæld røg han ved US Open tidligere på ugen allerede ud i anden runde.

»Selvfølgelig var Holger enormt skuffet over sin hurtige exit i New York. Men nu er han hjemme igen og ser fremad,« siger Aneke Rune.

Målet for Holger Rune i den resterende del af året er, at han når at erobre førstepladsen på juniorernes verdensrangliste.

»Sæsonfinalen, der spilles i Kina, kan blive hans sidste turnering som junior. Han har nået et punkt i sin karriere, hvor det udviklingsmæssigt vil være bedst for ham at konkurrere med seniorerne,« siger Aneke Rune.