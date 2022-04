Da Ashley Harkleroad poserede for Playboy i 2008, vidste hun det formentlig ikke.

Men måske var det her, der blev sået frø til en fremtidig karriere, som stille og roligt begyndte at spire.

For egentlig var amerikaneren en yderst succesfuld tennisspiller. Da spillet var på sit højeste nåede hun pladsen som nummer 39 i verden, men nu har den 36-årige stjerne valgt en helt, helt anden.

En vej, som indebærer væsentligt mindre tøj.

Ashley Harkleroad har nemlig valgt at få sin egen kanal på OnlyFans. En platform, hvor brugerne betaler 9,99 dollar om måneden (cirka 69 kroner) for at få adgang til eksklusivt indhold.

I Ashley Harkleroads tilfælde er det sextapes, hendes betalende følgere får adgang til.

'Jeg er den første professionelle tennisspiller, der var på forsiden af Playboy og nu også er på OnlyFans,' skriver Harkleroad i sin præsentationstekst på den frække hjemmeside.

Harkleroad lagde ketsjeren på hylden i 2012 og havde blandt andet en pause i 2009, hvor hun blev mor.

Derfra genfandt hun dog aldrig sig høje niveau igen, og det var med til at påvirke hendes beslutning om at stoppe karrieren.

Harkleroad spillede flere gange mod Caroline Wozniacki i løbet af sine aktive år, hvor begge spillere slog hinanden.

Eksempelvis vandt Caroline Wozniacki finalen i 'The Liverpool International' i 2006, mens Harkleroad slog den danske darling i finalen året efter.