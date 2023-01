Lyt til artiklen

Der er nærmest ingen, der taler om ham i hjemlandet.

Faktisk er han forholdsvis ukendt blandt flere af fansene.

For når snakken om årets Australian Open ryger på bordet hjemme hos de serbiske tennisfans, er det i stedet en helt særlig superstjerne, der konstant bliver nævnt.

Og derfor er der da nærmest heller ingen spalteplads tilovers til den 30-årige tennisspiller Filip Krajinovic i hjemlandets største medier.

30-årige Filip Krajinovic skal møde Holger Rune i første runde ved Australian Open. Foto: DANIEL LEAL Vis mere 30-årige Filip Krajinovic skal møde Holger Rune i første runde ved Australian Open. Foto: DANIEL LEAL

En hurtig gennemgang af store serbiske medier som Politika og Novosti viser nemlig, at Krajinovic, der skal møde Holger Rune i årets første grand slam-turnering, ikke ligefrem er et populært navn på disse kanter.

Også selv om alderen har rundet 30 år, ligesom han har været med på ATP-touren i adskillige år.

Men årsagen er dog ret simpel.

For i Serbien er der kun ét sportsnavn, der rydder bordet i alle sammenhænge.

Novak Djokovic er den ultimative stjerne i Serbien. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Novak Djokovic er den ultimative stjerne i Serbien. Foto: WILLIAM WEST

Tennisikonet Novak Djokovic fylder nemlig alt. I tv, på de sociale medier og i landets aviser. ALT!

Og derfor er der nok næppe ret mange serbere, der i skrivende stund har registreret, at Filip Krajinovic tirsdag skal stå over for den danske tenniskomet Holger Rune i første runde af Australian Open.

Af samme årsag er det da også stort set umuligt at finde noget, der minder om en reaktion fra danskerens kommende modstander, efter lodtrækningen fandt sted torsdag eftermiddag.

En reaktion er der dog at hente fra den blot 19-årige dansker, som ser frem til opgøret mod Krajinovic, der ligger nummer 56 på verdensranglisten, og som for blot to år siden spillede sig frem til tredje runde i turneringen i Melbourne.

»Jeg har det fint med det match-up. Krajinovic er en erfaren spiller, der har spillet mange turneringer. Han er en god spiller, men jeg skal finde hans svagheder, og så må vi se, hvad der sker,« lød det fra Holger Rune på fredagens pressemøde.

Opgøret mellem Holger Rune og Filip Krajinovic spilles natten til tirsdag (dansk tid).

På forhånd er danskeren dog allerede sikret et stort pengebeløb. Det kan du læse mere om HER.