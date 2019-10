Caroline Wozniackis tænkepause omkring sin tennismæssige fremtid er tilsyneladende slut.

Til TV2 siger hendes bror, Patrik Wozniacki, at hun trods vedvarende problemer med en leddegigt-sygdom har i sinde at spille i 2020.

»Som jeg har forstået det, rejser hun til Auckland (på New Zealand, red.) fra Miami 2. januar,« siger Patrik Wozniacki og tilføjer:

»Lige nu er planen, at hun i januar først spiller en WTA-turnering i Auckland, og dernæst Australian Open (i Melbourne, red.). Så hun spiller i 2020, og det er altid rart. Men hvad der ellers er på programmet, ved jeg ikke.«

Der er i tenniskredse blevet spekuleret i, om Caroline Wozniacki agter at tage afsked med tennissporten ved Australian Open, som hun vandt i 2018.

»Det kan sagtens tænkes, at det ender sådan. Før Australian Open skal Caroline jo også spille en opvisningskamp mod Maria Sharapova ved miniturneringen Kooyng Classic (i Melbourne, red.). Når man vælger en sådan opgave få dage inden en Grand Slam-turnering, kan dette indikere, at man er i gang med det helt store afskeds-show,« siger Peter Bastiansen, der tidligere har spillet på det danske Davis Cup-landshold og nu er ekspertkommentator på TV2.

Michael Mortensen, der har trænet Caroline Wozniacki og nu er ekspertkommentator på tv-kanalen Eurosport, tror dog, at man kommer til at se den danske tennisspiller i flere turneringer næste sæson.

»Caroline har tidligere efter Australian Open deltaget i WTA-turneringerne i Qatar og Dubai. Her har hun haft en rolle som turneringsambassør, og jeg ved, at hun sætter stor pris på at spille dernede,« siger Michael Mortensen.

Dette vil Patrik Wozniacki dog ikke bekræfte.

»Jeg ved ikke, hvor mange turneringer Caroline kommer til at spille i 2020. Det tror jeg stadig er til diskussion, men jeg ved også, at hun gerne snart vil lægge ketcheren på hylden,« siger Patrik Wozniacki.

Ved Australian Open vil Caroline Wozniacki ikke blive seedet, da hun netop nu ligger nummer 38 på verdensranglisten i damesingle.

»For alle seedede spillere vil Caroline være den værst tænkelige førsterunde-modstander. Rammer Caroline sit bedste niveau, er hun svær at besejre ,« siger Patrik Wozniacki.

I øjeblikket holder Caroline Wozniacki ferie. Sammen med sin mand, David Lee, opholder hun sig på Barbados.