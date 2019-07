Clara Tauson er ude af WTA-turneringen i Båstad.

Tirsdag tabte den 16-årige danske tenniskomet til Elena Rybakina i første runde.

Clara Tauson fik for nogle uger siden et wildcard til den svenske WTA-turnering, og det var årsagen til, hun valgte at droppe Wimbledon i år.

Tauson-lejren har tidligere forklaret, at det 16-årige stortalent i stedet for en tur til London satsede på at forberede placeringen på verdensranglisten med en god præstation i Båstad.

Lige nu er Clara Tauson - der i januar vandt Australian Open for juniorer - verdens bedste på juniorranglisten, mens hun ligger nummer 368 på seniorranglisten.

Tirsdagens modstander, Elena Rybakina, ligger nummer 109, og hun var da også udråbt som favorit inden opgøret mod Clara Tauson. Et opgør, danskeren tabte med 4-6, 6-7 til den fire år ældre modstander.

I første sæt fik Tauson en lille åbning, da hun vandt tre partier i træk og bragte sig foran med 4-3. Men herefter strammede Rybakina grebet og vandt 12 af de efterfølgende 15 bolde og dermed første sæt.

Andet sæt blev indledt med ligeså stor kasakhisk dominans. Selv om Tauson kom bedre med, så var Rybakina skarp til at hive partierne hjem.

Tauson kom bagud med 0-4, før det lykkedes at holde serv og komme på pointtavlen i første sæt.

Danskeren vandt fem partier i træk, men foran 5-4 begyndte det igen at knibe.

De to spillere fulgtes ad til 6-6, så andet sæt måtte afgøres i en tiebreak, som Rybakina vandt med 7-5.

Turneringen i Båstad var Clara Tausons anden af slagsen på WTA-touren. Hun debuterede tilbage i april i Lugano, hvor det efter en ellers stærk indsats, blev til et nederlag i tre sæt i første runde.