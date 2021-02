Legenden Serena Williams bankede Simona Halep i Australian Open og er nu i semifinalen.

Og det skete, mens hendes mand, Alexis Ohanian, jublede på sidelinjen, hvor han tiltrak sig stor opmærksomhed med sit trøjevalg.

Han havde iført sig en T-shirt med påskriften 'Greatest Female Athlete' (den største kvindelige atlet, red.), hvor ordet 'Female' var streget over.

På sociale medier jubler flere folk over støtten fra Ohanian.

'Han jubler altid over sin kone. Elsker at se det'

'Ja tak, fortæl det til dem!'

'Yes, forsvar din kvinde'

'Jeg vil have den trøje!'

'Han forsvarer sin elskede, og jeg elsker det'

Og en af dem, Ohanian har forsvaret Williams overfor, er blandt andre den rumænske tennislegende og milliardær Ion Trirac, der har kaldt Williams for både gammel og for tyk.

Han får også et par ord med på vejen igen efter sejren over Halep.

'Godt, ingen lytter til den racistiske og sexistiske klovn Ion Tiriac,' skriver Ohanian på Twitter til et opslag, der konstaterer, at Williams igen var sejrrig ved Australian Open.

Good thing no one listens to that racist sexist Ion Țiriac https://t.co/Dz0LVephE0 — §AlexisOhanian @alexisohanian) February 16, 2021

Han svarer også kontant tilbage til en utilfreds bruger, der synes, hans kritik af Ion Tiriac ikke er i orden.

'Det er min kone. Jeg har en platform. Jeg har et privilegie. Hvis jeg kan bruge min platform + privilegie til at få en milliardær til at være en smule utilpas omkring de racistiske og sexistiske udtalelser, han har lavet, så er det en sejr. En bonus, hvis folk ser det og reflekterer over det,' skriver han videre.

Williams jager sin grand slam-titel nummer 24 i karrieren og møder landsmanden Naomi Osaka i semifinalen.