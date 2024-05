Iga Swiatek havde efter sejr over Naomi Osaka en besked til French Opens højlydte tilskuere.

Verdensetteren Iga Swiatek spillede sig onsdag med nød og næppe videre fra anden runde i French Open mod Naomi Osaka.

Polakken, der er kvindernes forsvarende mester, måtte afværge en matchbold i tredje sæt for at sikre sejren over en ellers velspillende Osaka.

Opgøret endte 7-6, 1-6, 7-5 i Swiateks favør.

Iga Swiatek afværgede en matchbold mod Naomi Osaka og vendte opgøret til en sejr. Foto: Bertrand Guay/Ritzau Scanpix Vis mere Iga Swiatek afværgede en matchbold mod Naomi Osaka og vendte opgøret til en sejr. Foto: Bertrand Guay/Ritzau Scanpix

Osaka havde bragt sig foran 5-2, men endte med at tabe samtlige af de resterende partier efter en række uprovokerede fejl.

Var Swiatek røget ud, havde det været hendes tidligste exit fra French Open nogensinde.

Swiatek havde efter opgøret en besked til turneringens tilskuere, der er kendt for at være en smule højlydte.

- Fordi det er underholdning, og fordi vi tjener en masse penge takket være jer, har I det med at skrige, når bolden er i spil, og så er det svært at fokusere, siger hun.

Kommentaren blev mødt med bifald, men også flere buhråb.

- Det her er alvorligt. Vi kæmper for at blive bedre og bedre, men der er mange penge på spil. I kan støtte os mellem serverne, men ikke når bolden er i spil, siger Swiatek.

Osaka indrømmer efter kampen, at nederlaget fik hende til at græde, men at hun trods alt har haft det værre.

- Jeg græd, da jeg forlod banen, men så tænkte jeg på, hvordan jeg sidste år så Iga Swiatek vinde French Open, mens jeg var gravid, siger hun.

- Det var den sjoveste kamp, jeg nogensinde har spillet. Atmosfæren var utrolig.

Japaneren er aldrig kommet længere end tredje runde i French Open.

/ritzau/Reuters