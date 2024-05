Naomi Osaka viste sit tidligere topniveau, men endte med at tabe til Iga Swiatek i French Open.

Topseedede Iga Swiatek var onsdag aften tæt på at ryge ud af French Open.

I anden runde var hun i store problemer mod den tidligere grand slam-vinder Naomi Osaka, som diskede op med tennis på højt niveau og til sidst stod med en matchbold mod verdensetteren.

Det kunne have været Osakas største milepæl, siden hun i starten af året gjorde comeback efter at have fået et barn i 2023.

Iga Swiatek og Naomi Osaka takker hinanden for en mindeværdig kamp i French Open. Foto: Dimitar Dilkoff/Ritzau Scanpix Vis mere Iga Swiatek og Naomi Osaka takker hinanden for en mindeværdig kamp i French Open. Foto: Dimitar Dilkoff/Ritzau Scanpix

Men nerverne satte ind og fik hende til at lave fejl, som kostede sejren. Swiatek vandt 7-6, 1-6, 7-5 og er klar til tredje runde.

Langt de fleste kampe på onsdagens program blev aflyst på grund af det heftige regnvejr, som har plaget Paris de seneste dage.

På Roland Garros var det kun de aflukkede arenaer, hvor spillere og baner kunne holde sig tørre, der kunne afvikle kampe.

Derfor var ekstra mange øjne formentlig rettet på mødet mellem de to store tennisnavne, og duellen skuffede ikke.

Osaka mindede undervejs tilskuerne på Court Philippe Chatrier om, hvorfor hun selv lå i toppen af ranglisten for få år siden.

Hun spillede med en enorm power og formåede samtidig at afværge 12 ud af 15 breakbolde, som polakken spillede sig til i opgøret.

Et jævnbyrdigt første sæt blev først afgjort i tiebreak, hvor storfavoritten fra Polen trak det længste strå.

Men så skruede Naomi Osaka et nøk op for kvaliteten. Hun satte stort set alle sine førsteserver og tabte blot et enkelt duel i egne servepartier i andet sæt.

Japaneren smadrede sig vej tilbage i kampen og så pludselig ud til at være på vej mod en gedigen overraskelse.

Hun bevarede sit momentum i tredje sæt og kom på 5-2, men så begyndte nervøsiteten tilsyneladende at drille hende.

Swiatek afværgede en matchbold og vandt fem partier på stribe. Ikke mindst fordi Osaka begyndte at lave uprovokerede fejl.

Osaka havde en matchbold, men havde hverken skarpheden eller marginalerne med sig, og i sidste ende kunne den tredobbelte vinder af turneringen knytte næven.

/ritzau/