Elina Svitolina vandt i to sæt over tjekkiske Karolína Plísková i WTA Finals efter lang tiebreak i første sæt.

Det lignede ikke umiddelbart, at der var en ukrainsk sejr i vente i kvindernes WTA Finals i tennis, da Elina Svitolina blev brudt i sit første serveparti i mandagens singlekamp.

Men Svitolina, der er nummer otte på verdensranglisten, endte med at vinde over verdens nummer to, tjekkiske Karolína Plísková, med cifrene 7-6 (14-12), 6-4.

Dermed gør ukraineren verdensetteren Ashleigh Barty og japanske Naomi Osaka selskab, da de også vandt deres første kampe i turneringen for sæsonens otte bedste spillere, der afvikles i kinesiske Shenzhen.

Svitolina brød tilbage til stillingen 2-2, og derfra holdt begge spillere serv i første sæt.

Derfor skulle det afgøres i en nervepirrende tiebreak, hvor de to brød hinanden i alt 15 gange, og Svitolina til sidst vandt 14-12.

I andet sæt lagde Svitolina ud med at bryde til 1-0 og kom på 2-0, inden Plísková brød tilbage. Efter et tæt parti brød ukraineren igen til 4-3, og det afgjorde sættet, da Svitolina efterfølgende holdt serv to gange.

Senere mandag mødes Bianca Andreescu og Simona Halep i deres første kamp i turneringen.

/ritzau/