Caroline Wozniacki slog Kirsten Flipkens, da danskeren mandag spillede sin første kamp i Eastbourne.

Caroline Wozniacki kom godt fra land, da hun mandag indledte sit titelforsvar i WTA-turneringen i Eastbourne.

På det engelske græs vandt den 11.-seedede dansker i to sæt over belgiske Kirsten Flipkens med cifrene 6-3, 6-4 efter en kamp, hvor Wozniacki både viste gode og mindre gode sider af sit spil frem.

Det er danskerens første sejr siden 6. april.

Dermed er Wozniacki, der ligger nummer 14 på verdensranglisten, klar til anden runde, hvor tyske Andrea Petkovic, verdensranglistens nummer 71, venter.

Wozniacki kom flyvende fra start mandag og vandt kampens første tre partier ved blandt andet at bryde belgierens udlæg til 2-0.

Men så forsvandt noget af det fokus og koncentration, hun havde lagt for dagen med, og Flipkens var tilbage i kampen, da hun brød Wozniackis serv til 2-3.

De efterfølgende tre partier blev tabt af den servende spiller, og det regnskab kom Wozniacki ud af med plus på kontoen ved stillingen 5-3.

Det efterfølgende parti vandt Wozniacki rent, og så kom første sæt overbevisende i hus.

Hun startede andet sæt i lige så overlegen stil ved at bryde Flipkens' serv både første og anden gang, belgieren lagde ud, og så var kursen mod sejr sat.

Generelt var det tydeligt, at Wozniacki var niveauer over sin modstander. Danskerens største modstander virkede til at være sig selv og sin til tider manglende skarphed.

Den forsvandt ligesom i første sæt i en periode, og så fik Flipkens reduceret til 3-4.

Men så gentog historien fra det indledende sæt sig igen. Wozniacki fik hanket op i sig selv - blandt andet efter en peptalk fra sin far - og så kom sejren med hiv og sving i hus.

