Psykiske problemer. Det var årsagen til, at Robin Söderling indstillede karrieren i en alder af 31 år i 2015.

»Jeg opdagede, at jeg havde søgt på forskellige måder at begå selvmord på,« siger han i radioprogrammet 'Sommeren på P1'. Det skriver Expressen.

Den svenske tennisspiller var på toppen i 2011, hvor han vandt Swedish Open uden at tabe et eneste sæt. Men senere samme år lige inden US Open begyndte tingene at gå galt.

»Jeg fik panik. Jeg begyndte at græde. Jeg bare græd og græd. Jeg gik hjem på hotellet og lå bare i min seng, og hver gang jeg troede, jeg ville gå ind på en tennisbane, gik jeg i panik.«

Svenskeren var helt oppe som nummer fire på verdensranglisten på et tidspunkt. Foto: BJOERN LARSSON ROSVALL Vis mere Svenskeren var helt oppe som nummer fire på verdensranglisten på et tidspunkt. Foto: BJOERN LARSSON ROSVALL

»Selv hvis jeg havde haft en pistol mod hovedet, så havde jeg ikke været i stand til at gå ind på banen.«

Nu 35-årige Robin Söderling fortæller, at den værste periode varede seks måneder, hvor han konstant havde panikanfald.

Han understreger dog, at han aldrig ville dø, selvom han søgte på, hvordan han kunne begå selvmord.

Og nu har den tidligere tennisspiller fået det hele så meget på afstand, at han er klar til at tale om den svære periode.

»Nu har jeg afstand til det. Så er det lettere at tale om. I løbet af sin karriere siger ingen noget om det, for du vil ingenting vise det overfor dine modspillere. Der er mange flere end mig, der har haft det sådan. Flere end du kan forestille dig. Derfor er det vigtigt at tale om det.«

Robin Söderling forstår stadig ikke, hvordan konen, Jenni, kunne holde ham ud, men understreger samtidig, at hun var nøglen til, at han klarede sig igennem de psykiske problemer.

Svenskeren lå på et tidspunkt nummer fire på verdensranglisten. Og det førte til rosende ord fra Bjørn Borg med sig.

»Han når konstant nye niveauer, og nu tør jeg sige det: Robin er i verdensklasse, og det går hurtigere, end vi forventede,« sagde den legendariske tennisspiller.