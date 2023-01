Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han havde netop skrevet historie. Men han var alligevel stiktosset.

For da den britiske tennisstjerne Andy Murray torsdag aften gik på banen kampen mod hjemmebanehåbet Thanasi Kokkinakis ved Australian Open, havde han ikke regnet med, at han skulle igennem en maratonkamp, der varede over fem timer.

De to superstjerner var nemlig først færdige med kampen, som i øvrigt er grand slam-turneringens næstlængste nogensinde, klokken 4 natten til fredag (lokal tid).

Og netop det sluttidspunkt fik 35-årige Andy Murray til at lange voldsomt ud efter arrangørerne.

Andy Murray langer ud efter Australian Open-arrangørerne. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Andy Murray langer ud efter Australian Open-arrangørerne. Foto: HANNAH MCKAY

»Det er latterligt … det er latterligt. Og det ved I godt,« lød det fra den rasende tennisspiller efter nattedramaet.

Han kritiserede blandt andet turneringsarrangørerne for, at hverken han eller Kokkinakis kunne få lov til at gå på toilettet i slutningen af kampen.

Derudover var han rasende over, at de mange boldbørn første endte med at få fri fredag morgen.

»Det er respektløst over for jer. Det er respektløs over for boldbørnene. Det er respektløst over for spillerne, og vi fik ikke engang lov til at gå ud og pisse,« forklarede en fuldstændig udmattet Andy Murray.

Australske Thanasi Kokkinakis måtte gå slukøret fra det vanvittige nattedrama. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Australske Thanasi Kokkinakis måtte gå slukøret fra det vanvittige nattedrama. Foto: HANNAH MCKAY

Tennisfans verden over var torsdag vidner til et gigantisk drama, da Andy Murray og Thanasi Kokkinakis måtte ud i fem sæt, før der blev fundet en vinder af den historiske andenrundekamp.

Her kunne førstnævnte dog trods alt glæde sig over en sejr med cifrene 4-6, 6-7, 7-6, 6-3, 7-5.