Novak Djokovic kommer nu med en opfordring til sine fans om at tage corona-truslen seriøst.

Og han opfordrer samtidig alle til at forsøge at få noget positivt ud af de mange timer, som man nu er nødt til at tilbringe indenfor hjemmets fire vægge.

Det skriver verdensranglistens nummer et i et statement, han har lagt ud på sociale medier.

»Jeg beder for jeres helbred og helbredelse. Må Gud helbrede enhver fysisk, psykisk eller spirituel sygdom, du har. Må han give dig sundhed, energi og glæde i dag,« indleder den serbiske superstjerne sin meddelelse.

»Dette er en tid for os alle til at være sammen og blive forenet. Lad os virkelig forsøge at have kvalitetstid med familien derhjemme – nyde de små ting i livet.«

»Lad os forsøge at grine, elske og dedikere tid til at arbejde med ting inde i os selv. Bede, meditere, spise sundt, synge, danse, læse, skrive, træne, sove godt, træne vores hjerner til at tænke gode tanker… Dette er en fantastisk mulighed til at gøre disse ting.«

»Ved at være derhjemme vil vi forhåbentlig ikke kun bidrage til at reducere spredningen af virussen, men vi vil også give os selv en mulighed for at adressere bestemte følelser og underbeviste ting, der er blevet undertrykt og ignoreret.«

»Vi er nødt til at grave dybt nu og regenerere på alle niveauer som væsener.«

»Vi er alle et. Vi lever alle sammen i den samme verden.«

»Vær søde at behandle folk og naturen, som du ville behandle dig selv. Gud velsigne jer alle. Jeg er sikker på, at vi alle kommer til at være stærkere og mere forenet,« skriver Novak Djokovic.

Serberen har selv masser af tid til at være sammen med sin familie i disse dage, da også tennissporten er suspenderet på grund af coronavirus.

På nuværende tidspunkt er der ikke fastlagt en dato for, hvornår Novak Djokoovic og de øvrige tennisstjerner atter kan komme i aktion.