Sagen er slut.

Venus Williams har indgået et forlig med familien til den mand, Jerome Barson, der sidste år døde af sin skader fra en kollision med tennisstjernens bil.

Ifølge BBC blev parterne i sidste uge enige om en afslutning på sagen.

Det viser retsdokumenter, men detaljerne i aftalen er ikke kommet frem.

Venus Williams har været involveret i en alvorlig ulykke. Foto: TONY O'BRIEN Vis mere Venus Williams har været involveret i en alvorlig ulykke. Foto: TONY O'BRIEN

Der er heller ikke kommet udtalelser fra advokater i sagen, eller fra hverken Venus Williams' eller Jerome Barsons side.

Ulykken skete i begyndelsen af juni sidste år i Palm Beach Garden. En stribe hændelser i den travle myldretrafik endte med, at Linda Barson kørte sin bil ind i siden af Venus Williams bil.

Passageren i bilen var bilistens mand, Jerome Barson, og han blev så alvorligt kvæstet, at han to uger senere døde på hospitalet.

Venus Williams har tidligere udtalt sig om ulykken i et følelsesladet Facebook-opslag.

»Jeg er ødelagt og mit hjerte er knust på grund af denne ulykke. Mine dybeste kondolencer går til Jerome Barsons venner og familie, og jeg vil fortsætte med at have dem i mine tanker og bønner,« lød det fra den amerikanske verdensstjerne.

Hun blev senere frikendt for enhver skyld i forbindelse med politiets undersøgelser af sagen. Det samme gjorde Linda Barson - men Barson-familien lagde alligevel sag an mod Venus Williams for uagtsomhed.

38-årige Venus Williams er storesøster til Serena Williams, og hun har været en del af tennissporten absolutte top siden debuten i 1994. På den seneste verdensrangliste er hun dog helt nede på en 40.-plads efter et halvskidt år.

Så sent som i 2017 var hun dog i to grandslam-finaler.