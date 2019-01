Roger Federer kan ikke holde tårerne tilbage.

»Ej, jeg er aldrig brudt sammen på den her måde før,« siger den schweiziske tennisspiller.

Det sker i et tv-interview med CNN, hvor Roger Federer blandt andet bliver spurgt ind til sin tidligere træner Peter Carter.

Australieren trænede Roger Federer i begyndelsen af karrieren - men døde i forbindelse med sin bryllupsrejse i Sydafrika i 2002. Det var året inden, at Roger Federer for alvor brød igennem og vandt sin første Grand Slam-titel (ved Wimbledon).

Roger Federer's inspirational former coach died in a car crash on his honeymoon in 2002.



Nearly two decades on, Federer still gets emotional when he talks about Peter Carter.



— CNN Sport (@cnnsport) January 7, 2019

CNN-reporteren spørger derfor den schweiziske tennisspiller, hvad han tror Peter Carter ville have tænkt, hvis han kunne have set ham stå med sine 20 Grand Slam-sejre. Se det herover

Så er det, at tårerne pibler frem hos Roger Federer, mens journalisten udbryder 'Det er o.k. Jeg beklager':

»Åh undskyld, jeg savner ham så meget. Jeg håber, at han ville være stolt. Han ville nok ikke have, at mit talent skulle gå til spilde,« siger Roger Federer.

Den i dag 37-årige og stadig aktive tennislegende fortæller videre, hvordan dødsfaldet hjalp ham med et finde fokus.

Roger Federer fejrer Australian Open titlen sidste år. Foto: LUKAS COCH Vis mere Roger Federer fejrer Australian Open titlen sidste år. Foto: LUKAS COCH

»Det var lidt af et wake-up call for mig, da han døde, hvor jeg virkelig begyndte at træne hårdt,« siger Roger Federer:

»Jeg vil sige, at jeg har været heldig med at have de rigtige menneske omkring mig på det rigtige tidspunkt. De rigtige trænere på de rigtige tidspunkter. Man kan sige, at det var mig, der traf de beslutninger - men jeg var også heldig.«

Og dygtig. Roger Federer har vundet flere Grand Slam-titler end nogen anden mandlig tennisspiller - og i den kommende begynder han forsvaret af den seneste, når Australian Open begynder.

Det bliver med al sandsynlighed med Peter Carters forældre på tilskuerpladserne. Roger Federer har siden træneren tragiske død for 16 år siden jævnligt betalt for forældrenes rejse fra hjembyen Adelaide til Melbourne, hvor de har set schweizeren spille fra vip-boxen.