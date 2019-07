Den nysammensatte duo vandt deres anden kamp i mixeddoublerækken og møder nu topseedet par.

Superduoen Andy Murray og Serena Williams er videre til ottendedelsfinalerne i mixeddoublerækken ved Wimbledon.

Tirsdag vandt det nyligt sammensatte par overbevisende med 7-5, 6-3 over Fabrice Martin og Raquel Atawo.

Det var duoens anden sejr i træk ved dette års Wimbledon, hvor de for første gang spiller sammen.

På papiret var modstanderne, Martin og Atawo, med en seedning som nummer 14 favoritter til at vinde, men doubleparret fik deres sag for mod Murray og Williams, der er blandt verdens bedste i singlerækkerne.

For Murrays vedkommende er det dog et par år siden, at han hørte til verdenstoppen, da vedvarende problemer med hoften har truet med at stoppe karrieren.

Det var da især også makkeren Serena Williams, der fik tilskuerne til at måbe på Wimbledon-anlægget.

Den 37-årige amerikaner leverede nogle fremragende returneringer, der førte til servegennembrud i både første og andet sæt.

I ottendedelsfinalen kommer Murray og Williams på deres måske hårdeste opgave ved dette års Wimbledon, når de skal møde det topseedede par, Bruno Soares og Nicole Melichar.

Tidligere på tirsdagen bookede Serena Williams en plads i semifinalen i kvindernes singlerække, da hun slog landsmanden Alison Riske.

Williams har vundet singlerækken i Wimbledon syv gange, mens Murray er gået hele vejen hos herrerne to gange. Det var i 2013 og 2016. Murray har ikke deltaget i herrernes singlerække i år.

