Det er Rafael Nadal og kæresten Maria Francisca Perellos store dag. Der er overdådigt bryllup på tennisstjernens føde-ø Mallorca, og alligevel taler de fleste om en mand, der slet ikke kommer.

Han hedder Roger Federer og er om muligt en endnu større legende end Rafael Nadal - og ikke mindst Nadals gode ven trods mange år som rivaler på tennisbanen.

Derfor blev det i sin tid rapporteret af flere medier, at Federer naturligvis også ville være til stede til det storslåede bryllup. Men nej.

For nu har det spanske magasin Hola! fået masser af detaljer fra brylluppet, der finder sted lørdag på Albercutx-slottet i Pollensa på Mallorca (og som du kan se flere billede fra længere nede i artiklen). Og Roger Federer kommer alligevel ikke til brylluppet.

Fortalesa på Mallorca. Foto: CATI CLADERA Vis mere Fortalesa på Mallorca. Foto: CATI CLADERA

Det har fået flere medier til at løfte øjenbrynene, da Federer og Nadal har betragtet sig som gode venner. Og derfor begynder overskrifterne i de internationale medier at brede sig om netop den ene fraværende gæst.

»I skal vide, at I ikke kan tro på alt, hvad der bliver rapporteret. Jeg ved ingenting om det. Og jeg har planer i weekenden inden Basel-turneringen,« sagde Roger Federer under US Open, da han blev spurgt til sin invitation og tilstedeværelse ved Rafael Nadals bryllup.

Roger Federer er nemlig lige nu midt i sæsonen, og han er med i Swiss Indoors-turneringen, der starter i Basel mandag. Og måske derfor har han mere at se til end mange andre af de gæster til det, der muligvis kan betragtes som årets bryllup i det spanske.

For prominente gæster skal der nok komme masser af. 350 mennesker er inviteret til at overvære Rafael Nadal sige ja til sin kæreste gennem mange år Maria Francisca Perello, der også bare går under navnet Xisca.

Xisca Perello. Foto: PETER PARKS Vis mere Xisca Perello. Foto: PETER PARKS

Den abdicerede kong Juan Carlos, den tidligere landsholdsmålmand Iker Casillas og NBA-stjernen Pau Gasol menes at komme til brylluppet, mens også Enrique Iglesias og hans kone Anna Kournikova muligvis kigger forbi og drysser lidt stjernestøv over brylluppet.

Derfor er de første tv-hold og journalister da også ankommet til den spanske ferieø i løbet af ugen, fortæller Majorca Daily Bulletin.

Og det til et bryllup, som ellers vil blive forsøgt afskærmet på bedste vis med massive sikkerhedsforanstaltninger. Der er blandt andet udstedt et forbud mod at flyve med et hvilket som helst apparat med bøder på op til 375.000 for en overtrædelse af dette.

Så ja, det bliver et stort bryllup i det spanske. Men løfter det sig op på siden af en god bryllupsfest på Café Claudio i Hvidovre? Næppe.

Fortalesa på Mallorca. Foto: CATI CLADERA Vis mere Fortalesa på Mallorca. Foto: CATI CLADERA