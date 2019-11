Det danske tennistalent Holger Rune fortsætter sin succes. Fredag eftermiddag har han således spillet sig i endnu en finale.

Det skete i den italienske by Milano ved »Red Bull Next Gen«.

Her mødte 16-årige Holger Rune den to år ældre spanier Nicolás Alvarez Varona, og vandt 2-4, 4-0, 4-3, 0-4, 4-2.

»Det var en lang og flot kamp. Kort tid efter han havde spillet sig i finalen blev han lykønsket af siddste års turneringsvinder (Jannick Sinner, red.),« fortæller hans mor og manager Aneke Rune til B.T.

Holger Rune i aktion under sommerens Wimbledon-turnering i London. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

I lørdag aftens finale skal Holger Rune møde den 21-årige italiener Enrico Dalla Valle, som besejrede danskeren i det indledende gruppespil tidligere på ugen.

»Vi er nu løbet ind i et positivt problem. Eftersom Holger nu skal spille finale, ankommer han med lidt forsinkelse til næste uges ATP Finals-turnering i London,« siger Aneke Rune med henvisning til at Holger Rune her er inviteret til at træne med blandt andre Roger Federer og Rafael Nadal.

Holger Rune har haft en strålende sæson.

I forsommeren vandt han grand slam-turneringen French Opens drengesinglerække, og for et par uger siden strøg han til tops på juniorernes verdensrangliste efter at have vundet sæsonfinalen i Kina.