Canadiske Felix Auger-Aliassime gav en lektion i bevægelig og kraftfuld tennis til skotske Andy Murray.

Efter et sensationelt comeback i første runde af US Open havde skotske Andy Murray ikke mere at skyde med i anden runde.

Således blev han tidligt fredag morgen sendt ud af grand slam-turneringen med et klart nederlag på 2-6, 3-6, 4-6 mod stortalentet Felix Auger-Aliassime.

33-årige Murray, der i januar i år for anden gang gennemgik en hofteoperation, var slet og ret overmatchet af den 20-årige canadier.

Auger-Aliassime har længe været udpeget som et af sportens helt store talenter, og det lykkedes ham helt at holde Murray fra breakbolde.

- Det hele begynder at hænge sammen, sagde Auger-Aliassime efter kampen ifølge The Guardian.

- Vi har været væk fra tennis i fem måneder, og jeg har arbejdet meget på det hele. Alt det, som jeg har arbejdet på - min rytme, mit boldopkast - det hele begyndte at hænge sammen.

I første runde leverede Murray et comeback af allerhøjeste kaliber, da han slog Japans Yoshihito Nishioka med 4-6, 4-6, 7-6, 7-6, 6-4 efter at have været nede med to sæt.

Men mod den bevægelige og kraftfulde unge canadier kunne Murray ikke stille noget op.

Efter en tennislektion på cirka to timer og ti minutter var det ovre.

I næste runde møder Felix Auger-Aliassime enten britiske Dan Evans eller franske Corentin Moutet.

US Open var skadesplagede Murrays første singleoptræden ved en grand slam-turnering siden Australian Open i 2019.

Dengang regnede mange med et karrierestop for Murray, efter at han under et tårevædet pressemøde fortalte, at hans fremtid var uvis.

Kort efter tabte han tydeligt påvirket af smerter en dramatisk kamp i fem sæt i første runde af Australian Open til spanske Roberto Bautista Agut.

Men hofteoperationen, hvor han fik indsat en metalhofte, har forlænget den dobbelte OL-guldvinder og tredobbelte grand slam-vinders karriere.

/ritzau/