Clara Tauson fik en perfekt start på tennisspillernes Junior Masters i Kina.

Således vandt den 15-årige danske tennisspiller 7-6, 6-2 over den to år ældre taiwanser En Shuo Liang, der indledte året ved at vinde pigesinglerækken ved Australian Open.

Hermed har Clara Tauson fået et godt udgangspunkt for at kvalificere sig til turneringens semifinaler.

På forhånd var Clara Tauson favorit eftersom hun ligger nummer tre på singlespillernes juniorrangliste, hvor Shuo Liang er nummer seks.

Clara Tauson (billedet) og hendes modstander i forkampen til Champions Battle 2018, Hannah Viller Møller i Telia Parken mandag den 30 april 2018.

I øvrigt kan Clara Tausons sidste to kampe i det indledende gruppespille torsdag og fredag mod den kinesiske verdensetter Xinya Wang samt canadieren Leylah Annie Fernandez ses på streamingskanalen TV2 Play.

Clara Tauson fik i weekenden en fremragende optakt til Junior Masters, da hun vandt Grade A-turneringen »Osaka Mayor's Cup« i Japan.

På vej til finalen havde hun vist nærmest frygtindgydende styrke ved kun at afgive syv partier i fem kampe. Blandt andet vandt hun såvel kvart- som semifinale 6-0, 6-0.