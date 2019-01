Vidste du, at den danske fodboldlegende Søren Lerby har en søn, der er god til at spille tennis?

Nej, vej!

Men det er Christian Lerby altså, og søndag stiller han op i Australian Opens drengesinglerække.

Her møder han tjekken Jiri Lehecka på Melbourne Parks bane 10.

There's a U14 tourney in Sa Font de Sa Cala, Mallorca

This boy from Netherlands, Christian Lerby will be inspired.. pic.twitter.com/w0XNMiUuKw — MarieTremblay (@cheeers1) September 16, 2014

17-årige Christian Lerby er født i den hollandske by Hilversum, men bor i dag i den spanske by Marbella, hvor han og lillesøsten Clarine er tilknyttet et lokalt tennisakademi.

Hvorvidt Christian Lerby kan vinde Australian Open, må tiden vise. Men eftersom han ved udgangen af 2018 lå nummer 106 på drengespillernes verdensrangliste, er det næppe sandsynligt.

I øvrigt spillede hans far, Søren Lerby, 67 kampe på det danske fodboldlandshold i 70'erne og 80'erne.

Herudover var Søren Lerby aktiv i blandt andet Ajax Amsterdam og træner for Bayern München.