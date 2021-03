Clara Tauson er i den grad gået verden rundt efter sin imponerende triumf ved WTA-turneringen i Lyon.

Men det er måske ikke alle, der lige har fanget, hvordan den 18-årige komet ser ud. I hvert fald begik den store internationale nyhedsbureau Reuters lidt af en brøler, da de søndag omtalte Tausons finalesejr.

De sendte således et tweet ud til deres 23,2 millioner følgere, hvor de omtalte nyheden med et billede af tunesiske spiller Ons Jabeur.

Flere brugere har i kommentarfeltet gjort Reuters opmærksom på, at det altså ikke er Clara Tauson på billedet, men tweetet er stadig oppe, ligesom artiklen på bureauets hjemmeside fortsat er af Ons Jabeur.

WTA roundup: Clara Tauson cruises to Lyon Open title https://t.co/AR8bXhLjOb pic.twitter.com/Gdx4LqrJB6 — Reuters (@Reuters) March 7, 2021

Ikke desto mindre var det altså vores egen danske Clara Tauson, der søndag kunne juble over sin første WTA-triumf i karrieren.

I finalen gjorde hun det onde ved schweiziske Viktoria Golubic og vandt i sikker stil med cifrene 6-4, 6-1.

Dermed fuldendte hun en nærmest perfekt turnering, hvor hun ikke afgav et eneste sæt undervejs.

Det 18-årige stortalent har efterfølgende trukket overskrifter verden over, ligesom Caroline Wozniacki også har været ude og hylde hende, der må betegnes som Danmarks nye tennisstjerne og arvtager for den danske grand-slam-vinder.

Foto: ALEXANDRE HERGOTT Vis mere Foto: ALEXANDRE HERGOTT

Noget tyder i hvert fald på, at Clara Tauson er kommet for at blive.

Søndag aften blev det nemlig også officielt, at den unge dansker med sin turneringssejr har taget et stort spring på verdensranglisten og nu ligger nummer 96.

Såfremt Tauson kan fastholde den placering – eller i det mindste undgå at ryge ret meget længere ned – kan hun se frem til at kunne stille op i de årlige grand slam-turneringer.

Den næste, der venter, er French Open, som spilles i maj.