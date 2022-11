Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der bliver drysset ekstraordinært stjernestøv ud over København til foråret.

Og de danske tennisfans kan godt begynde at forberede sig på en gigantisk oplevelse.

For den 19-årige tenniskomet Holger Rune møder nemlig det australske fænomen Nick Kyrgios i en opvisningskamp i Royal Arena 24. maj, når Energi Danmark Champions Battle løber af stablen.

Det afslører arrangørerne bag det store event, f Sports Group.

19-årige Holger Rune. Foto: YOAN VALAT Vis mere 19-årige Holger Rune. Foto: YOAN VALAT

Og dermed har danskerne altså nu muligheden for at se to af verdens bedste spillere i aktion – endda for første gang nogensinde mod hinanden.

»Jeg er spændt på at skulle spille mod Kyrgios på hjemmebane. Det kan jeg ikke få bedre. Og jeg glæder mig utrolig meget til at takke alle de danske tennisfans, som har heppet på mig hele året,« siger Holger Rune til B.T. og tilføjer:

»De har udvist enorm støtte, og det betyder virkelig meget for mig. Jeg garanterer, at jeg vil gøre alt for at levere en sejr.«

Det er dog ikke kun den danske verdensstjerne, der glæder sig til at spille i den danske hovedstad.

Den australske superstjerne Nick Kyrgios. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE Vis mere Den australske superstjerne Nick Kyrgios. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

For Nick Kyrgios er nemlig mere end klar til at møde den unge dansker i København. Og allerede nu har han skruet ekstra op for den store selvtillid, han bærer rundt på.

»Jeg har naturligvis hørt meget om Holger Rune, for han har haft en fantastisk 2022-sæson. Derfor bliver det også spændende at skulle spille mod ham i Danmark, og så endda for første gang,« lyder det fra australieren til B.T., inden han fortsætter:

»Jeg har slået de tre legender (Djokovic, Nadal og Federer, red.), første gang jeg mødte dem, så lad os se, hvordan det går, når jeg skal møde Holger.«

Begge spillere har haft et forrygende 2022, hvor det for Holger Runes vedkommende er blevet til tre ATP-titler.

Her er det især den store triumf ved Paris Masters for få uger siden, der har fået hele verden til at måbe.

Nick Kyrgios kan ligeledes prale af at have stået i dette års Wimbledon-finale, som han dog tabte til Novak Djokovic.

Billetterne til storkampen i Royal Arena bliver sat til salg fredag klokken 10 hos Ticketmaster.