Clara Tauson tog mandag en af karrierens største skalpe, da hun højst overraskende slog topseedede Ekaterina Alexandrova ved første runde i WTA-turneringen Lyon Open.

Russiske Alexandrova er nummer 33 i verden og rangerer altså dermed et godt stykke over det danske stortalent, som lige nu indtager en 139.-plads på verdensranglisten.

Men det var ikke til at se på banen, hvor 18-årige Clara Tauson leverede en fremragende præstation.

Hun åbnede som lyn og torden og vandt uden problemer første sæt med cifrene 6-3.

Foto: MARTIN BUREAU

I andet sæt fortsatte danskeren med at være overlegen – indtil hun skulle serve for sejren ved stillingen 5-2.

Her missede Clara Tauson flere matchbolde, og Alexandrova endte til sidst med at bryde danskeren.

Efterfølgende holdt den 26-årig russer så selv sin serv og fik dermed lagt yderligere pres på Tauson.

Men da Clara Tauson igen fik mulighed for at serve sejren hjem, var der ingen slinger i valsen, og hun endte med at vinde sættet 6-4.

Dermed er det danske tennishåb klar til anden runde i Lyon. Her møder hun ungarske Timea Babos, der er nummer 105 i verden.