Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Holger Rune er klar til finalen i ATP-turneringen i Stockholm med en sejr i tre sæt over australske Alex de Minaur.

Fredag slog han den andenseedede stjerne Cameron Norrie, og nu venter finalen søndag.

Her skal Rune enten møde Stefanos Tsitsipas eller finske Emil Ruusuvuori.

Det er tredje gang i år, at Holger Rune spiller sig i finalen i en ATP-turnering.

Danskeren var i store problemer i lørdagens semifinale i Stockholm mod Alex de Minaur, men viste høj moral ved at slå tilbage og vinde kampens sidste to sæt.

Det tog ham 2 timer og 51 minutter at vinde 4-6, 7-6, 7-5.

Kampen var lidt af en rutsjebanetur for Rune, som tabte et tæt første sæt og kom bagud 1-3 i andet, før han hev storspillet frem. Trods et solidt dansk forspring i tredje sæt blev det alligevel tæt, før Rune blev finaleklar.

Danskerens kendskab til de Minaur var ikke stort inden kampen.

Selv om de to havde trænet sammen, havde de aldrig stået over for hinanden i en professionel tenniskamp.

Australieren har ry for at være svær at nedkæmpe, og det viste sig at holde stik. Men allerede i kampens første parti tilspillede Holger Rune sig en fordel med et servegennembrud.

Glæden var dog kortvarig for det 19-årige stortalent, som selv blev brudt i det efterfølgende parti.

Rune levnede ikke Alex de Minaur mange muligheder, når førsteserven sad der. Til gengæld vandt danskeren ikke en eneste af sine andenserver i et tæt første sæt.

Den hurtige australier slog til på sin første sætbold og tog første stik, mens en tilsyneladende frustreret Holger Rune diskuterede med kampens dommer.

Mønsteret fra første sæt fortsatte i andet, hvor spillerne åbnede med at bryde hinandens serv.

De Minaur sendte Rune i et mindre hul ved at bringe sig på 3-1, men danskeren viste høj moral og hævede sit niveau betragteligt.

En stribe knaldhårde vinderslag fra danskerens forhånd formåede de Minaur ikke at svare igen på. Og Runes medvind blev kun mere massiv, da han vandt en duel ved stillingen 3-3, hvor han ellers tabte ketsjeren undervejs.

Spillerne fulgtes ad frem til tiebreaken, men så trådte Holger Rune igen i karakter.

Danskerens offensive spil pressede de Minaur til at lave fejl, og med de overlegne cifre 7-1 tvang han kampen ud i et tredje sæt.

Her fortsatte den danske dominans.

Holger Rune snuppede lynhurtigt de tre første partier og så ud til at have godt styr på det. Men så begyndte slagene er være mere upræcise, og pludselig ramte boldene uden for linjerne.

De Minaur udlignede til 4-4 og 5-5, men endnu en gang hankede den danske teenager op i sig selv, og med kampens sidste servegennembrud vandt han den tætte dyst.

Allerede i den kommende uge får Alex de Minaur dog chancen for at få revanche. De to spillere er ved lørdagens lodtrækning havnet i kløerne på hinanden i første runde af ATP-turneringen i Basel.

Opdateres...