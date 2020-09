Alexander Zverev sad der på en stol. Og trillede nærmest bare tommelfingre.

Et billede af tennisstjernen har fået stor opmærksomhed, for da han egentlig skulle have været på banen til sin tredjerunde-kamp ved US Open, sad han bare i bar overkrop og kiggede på sin telefon.

Han skulle have mødt Adrian Mannarino fredag aften, men da der var gået to timer fra kampen skulle være startet, var der intet tegn af de to spillere.

'Zverev kigger på Twitter for at få en opdatering på kampen mod Mannarino,' skriver en bruger til et billede, der er delt på det sociale medie, og en del har kommenteret den mystiske situation.

Zverev scrolling through twitter for an update on his match with Mannarino. pic.twitter.com/HdgX8aWuKq — Michael Gallo (@Galloots) September 4, 2020

Samtidig kom der ikke nogen udmelding fra turneringen. Det skete først, da kampen var startet.

»Kampen mellem Zverev og Mannarino blev udskudt efter en dialog med vores sundheds-officials. Der blev hele tiden kommunikeret med spillerne i løbet af eftermiddagen for at holde dem optdateret,« lød det fra tennisforbundet.

Men hvad det præcist handlede om, kan offentligheden ikke høre nærmere om.

»Når man tager i betragtning, at det handler om følsomme oplysninger hvad angår sundhed, kan USTA ikke give yderligere informationer.«

I første omgang skrev ESPN, at udmeldingen kom på baggrund af 'politiske udfordringer', som følge af at Benoit Paire var blevet trukket ud af turneringen efter en postitiv coronatest.

Noget der betød, at Adrian Mannarino har været under særligt opsyn, ligesom det også lød at alle spillere, der havde været i kontakt med Paire skulle i karantæne. Også dem, der er blevet slået ud af turneringen.

11 spillere skulle ifølge mediet testes hver dag - i stedet for hver fjerede - og de måtte kun forlade deres hotelværelse for at tage til tennisbanen, hvor de tidligere måtte være på alle offentlige områder. Og en af de 11 spillere skulle være Adrian Mannarino.

Til sidst fik de to spillere dog lov til at gå på banen, og Alexander Zverev vandt kampen med sætcifrene 6-7, 6-4, 6-2, 6-2. I næste runde møder han spanske Alejandro Davidovich Fokina.