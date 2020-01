Hun har haft et stort år. Og det er blevet bemærket.

Clara Tauson er blevet kåret til 'Årets tennisspiller 2019', oplyser Dansk Tennis Forbund i en pressemeddelelse.

Og det er ikke helt ukendte navne, som Clara Tauson har snuppet prisen for næsen af.

Også Caroline Wozniacki, Frederik Løchte Nielsen samt Mikael Torpegaard var på listen over nominerede.

»Det er en ære at blive kåret som årets danske tennisspiller foran så store internationale navne som Caroline, Frederik og ikke mindst Mikael. I 2020 handler det om for mig at blive en mere komplet og bedre tennisspiller, så hård træning og udvikling er fokusområder for mig i dette år,« siger Clara Tauson i pressemeddelelsen.

Clara Tauson startede år 2019 med at vinde Australian Open for juniorer, og efterfølgende vandt hun turneringen Monastir i februar, og herfra kom der flere sejre til den 17-årige komet.

Hun vandt i både Shenzen og Xiamen i Kina, og den store succes betød, at hun sidste år også kunne debutere på WTA Touren.

Det gode 2019 betød også, at Clara Tauson for alvor dukkede op på verdensranglisten. Da 2018 sluttede lå hun helt nede som nummer 863, men et år senere havde hun taget et gigantisk spring. I slutningen af 2019 lå hun på plads nummer 267.

Clara Tauson vandt Australian Open for juniorer sidste år. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Clara Tauson vandt Australian Open for juniorer sidste år. Foto: WILLIAM WEST

Det er en jury af sportsjournalister, der har peget på Clara Tauson som 'Årets tennisspiller'. Og tennisforbundet sender også store roser afsted til Tauson.

»Clara har imponeret mig med sin store modenhed i en alder af blot 17 år. Hun har leveret fornemme bedrifter i 2019 i sit seniorgennembrud og er en fuld fortjent vinder af Årets Tennisspiller. Vi er utroligt glade for, hvordan hun repræsenterer dansk tennis på og uden for banen,« siger formanden, Henrik Thorsøe Pedersen.

Det er indtil nu Caroline Wozniacki der har siddet tungt på den danske tennistrone - også i forhold til kåringen, da hun har vundet 'Årets Tennisspiller' ni gange de sidste ti år.

Den ene gang hun ikke fik titlen var i 2012, hvor det i stedet var Frederik Løchte Nielsen, juryen pegede på.