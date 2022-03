Både Holger Rune og Clara Tauson er ude af Indian Wells.

Begge modstandere var tilsyndeladende for stor en mundfuld for de danske tennistalenter.

Holger Rune tabte i tre sæt til den italienske Matteo Berrettini.

Danskeren tog et enkelt sæt, men måtte i sidste ende se sig slået 2-1 af den aggressive italiener.

Berrettini vandt med cifrene 6-3, 4-6, 6-4.

Tidligere på natten spillede den danske tennisspiller Clara Tauson, som også måtte se sig slået af den polske modstander Iga Swiatek.

Hun tabte, ligesom Holger Rune i tre sæt, hvor Swiatek vandt med cifrene 6-7, 6-2, 6-1.

Tauson spillede ellers et flot første sæt, på trods af at Swiatek lagde ud med flere meget sikre servepartier, inden hun også knækkede Tauson og brød til 4-2 efter et langt parti.

Iga Swiatek er den højest rangerende tilbageværende spiller i turneringen, efter at Barbora Krejcikova har trukket sig med en skade, og Aryna Sabalenka røg ud allerede i anden runde.

Tauson var seedet som nummer 29 og trådte derfor ind i turneringens anden runde. Her slog hun brasilianske Beatriz Haddad Maia 6-4, 6-3.

Danskeren og polakken havde kun mødt hinanden en enkelt gang tidligere. Det var tilbage i 2019, og her vandt Swiatek i to sæt.

Tauson er nummer 40 i verden.

Indian Wells er efter de fire store grand slam-turneringer en af de største begivenheder på både ATP-touren og WTA-touren.