Holger Rune er stolt over sejren, i hvad han selv kalder en utrolig kamp i semifinalen i Paris Masters.

Heller ikke ellers formstærke Felix Auger-Aliassime kunne sætte en stopper for Holger Rune, da den unge dansker lørdag spillede sig i finalen i den store turnering Paris Masters.

Auger-Aliassime gik ind til kampen med 16 sejre i træk i rygsækken, men Rune var altså for stor en mundfuld.

Med overlegent spil nedlagde danskeren sin canadiske modstander med 6-4, 6-2.

Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Vis mere Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

»Det var en utrolig kamp fra min side,« siger Rune på ATP's hjemmeside.

»Jeg holdt mig til planen hele kampen og greb alle de chancer, jeg fik. Min plan handlede om at sætte Felix under pres, og det gjorde jeg nærmest perfekt. Jeg er super stolt over, hvordan jeg håndterede alting.«

Med sejren fik Rune revanche over Felix Auger-Aliassime, som danskeren tabte til i sidste weekend i finalen i en ATP-turnering i Schweiz.

Søndagens finale bliver Holger Runes største kamp i karrieren. Paris Masters rangerer lige under de fire årlige grand slam-turneringer og sæsonfinalen.

På et tv-kamera skrev Holger Rune 'one more' med en tusch på linsen for at indikere, at han langt fra er tilfreds med bare at spille sig i finalen - han vil vinde den.

19-årige Holger Rune skal enten møde Novak Djokovic eller Stefanos Tsitsipas i finalen. De to verdensstjerner møder i øjeblikket hinanden i den anden semifinale i Paris.